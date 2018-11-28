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شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:46 م
شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد تميم بن حمد أمير الإرهاب والبنوك القطرية
كتب أيمن رمضان
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كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن تخبط سياسات النظام القطرى التى جعلت الاقتصاد القطرى يعيش حالة متردية ولا يمكن التغلب عليها إلا بمراجعة سياسات النظام الحاكم والاعتراف بخطأ تلك السياسات التى تسبب فى هذا الواقع الكارثى.

وتابع التقرير: "هذا الوضع جعل ديون الحكومة القطرية تتراكم بشكل مخيف وكبير.. حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزى وصول ديون الحكومة القطرية والقطاعات التابعة لها إلى أكثر من 500 مليار قطرى بنهاية شهر سبتمبر الماضى".

وأكد التقرير: "البيانات الرسمية أكدت أن الديون شكلت نسبة 92% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2016، مؤكدة أن ديون المصارف المحلية تشكل النسبة الأكبر بنحو 94,6% من مجموع ديون الحكومة القطرية والقطاعات التابعة لها"، مضيفا: "المصارف القطرية تعيش حالة من عدم الاستقرار خاصة فيما يتعلق بودائع عملائها المصرية..خاصة ودائع القطاع الخاص بعدما سحب منها المليارات".

وختم التقرير: "هذا الواقع الذى الكارثى الذى تعيشه قطر اليوم نتاج سياسات النظام الحاكم فى الدوحة المتخبطة منذ بداية المقاطعة العربية لدول الرباعى العربى الرامية إلى مكافحة الإرهاب، الأمر الذى دفع الحمدين إلى الاستدانة والسحب من ودائع العملاء بالبنوك حتى تسدد جزء من ديونها".

 


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