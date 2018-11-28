شاهد بـ"أحداث إرهاب مطعم شهير": إخلاء سبيل متهم بعد انقضاء مدة حبسه 3 سنوات

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

قال الشاهد محمد عصام، مدير إدارة شئون المسجونين، أثناء الإدلاء بأقواله فى محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم بالجيزة، والتى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إنه تم إخلاء سبيل المتهم الرابع بعد انقضاء فترة حبسه على ذمة قضية عسكرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.

واستمعت المحكمة لشهادة العميد عاصم مدير إدارة شئون المسجونين، بشأن قيام مصلحة السجون بإخلاء سبيل المتهم الرابع عبد الرحمن أسامة المفترض حبسه على ذمة القضية المنظورة ، وبعد حلف اليمن، قال الشاهد، إنه هو الذى قرر إخلاء سبيل المتهم عبد الرحمن أسامه فوْاد فى 10 يونيو 2018، بعد انتهاء مدة عقوبته فى قضية انضمام لجماعه إرهابية والتى حبس فيها لمدة 3 سنوات من المحكمة العسكرية.

وفيما قدم الشاهد صورة ضوئية مؤرخة بتاريخ 30 يونيو 2018، وجاء فيها بالكشف على المتهم عبد الرحمن أسامه محمد فوْاد والإفادة بالأحكام تبين بعبارة مكتوبة باليد "لا يوجد"، وقدم وصورة ضوئية موجهه من مأمور شرطة الهرم لإخطار الأمن الوطنى عما إذا كان المتهم مطلوب على ذمة قضية أخرى وجاء بالرد غير مطلوب بالأمن الوطنى بتاريخ 7 يوليو 2018.

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

اعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.