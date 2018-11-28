شاهد.. القضاء يقتص من المتهمين في واقعة طبيبة مستشفى المطرية

بعد مرور 43 يوما على واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر صعقا بالكهرباء داخل مستشفى المطرية، قضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية بحبس 3 إداريين بمستشفى المطرية، بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء وظيفتهم، 5 سنوات مع الشغل، وبراءة متهمة أخرى.

الزمان: 15 أكتوبر الماضي

المكان: مستشفى المطرية العام

الحدث: وفاة الطبيبة سارة أبو بكر صعقا بالكهرباء بسبب الإهمال

ماذا حدث بعد ذلك؟

ـ أقارب الضحية يؤكدون وفاتها نتيجة للإهمال

ـ النيابة العامة تصرح بدفن جثة الطبيبة وتأمر بسرعة التحريات حول الواقعة

3 نوفمبر 2018

ـ قاضي المعارضات يجدد حبس المتهمين

5 نوفمبر 2018

ـ النائب العام المستشار نبيل صادق يحيل المتهمين للمحاكمة العاجلة

6 نوفمبر 2018

جنح الأميرية تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين

27 نوفمبر 2018

ـ السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين والبراءة لمتهمة

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الإهمال فى أداء واجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى ما نتج عنه وفاة طبيبة صعقا بالكهرباء.

واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التى أكدت أنها عاينت جثة زميلتها، وشاهدت آثار الحروق الناتجة عن الصعق الكهربائى فى جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقى الطبيبات الشهادات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغا بالعثور على جثة طبيبة بمستشفى المطرية، متوفاة داخل الحمام، بصاعق كهربائى، وانتقلت قوة من المباحث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.