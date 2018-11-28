سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد خيانتها مع الخادمة

كتب أسماء شلبى

"قام بخيانتي وأقام علاقة مع الخادمة فى منزلى دون حياء، ولا خوف لأدخل وأجدهما فى غرفتي، فكانت الصاعقة ولكنى لم أستسلم وقررت استرداد حقوقي وكرامتى والهروب من جحيم العيش برفقته لينال عقابه بعد الذى فعله فى وتدمير حياتى".. هذه الكلمات قالتها "هالة.ع.ع" فى دعوى الخلع التى أقامتها ضد زوجها "جاد.س" أمام محكمة الأسرة بالدقي وطالبت فيها بمحاسبته جزاء لما أصبها من ضرر مادى ومعنوى .

وتابعت بدعواها: لم أتصور أنه بهذه الأخلاق، وأن يفعل هذا بى فبعد أن أحببته ليجعلنى أفقد الثقة بنفسى، فبعد أن رأيته فى أحضانها تسبب لى بصدمة ما زلت أعانى منها .

وأضافت الزوجة: تزوجته ولم يكن يظهر على أخلاقه أي شىء بل كان محترمًا، ولكن بعد زواجنا بعامين بدأ فى التغير خصوصًا بعد أن لعبت فى يديه الأموال وأصبح شخصا مستهترا لا يراعى الله فى تعامله مع الناس، فكل يوم سهرات وشرب بلا حدود مطلقًا حتى القمار لعبه، وأصبح يضيع الأموال بدون حساب.