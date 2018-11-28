video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد خيانتها مع الخادمة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:00 ص
سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد خيانتها مع الخادمة محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتب أسماء شلبى
إضافة تعليق

"قام بخيانتي وأقام علاقة مع الخادمة فى منزلى دون حياء، ولا خوف لأدخل وأجدهما فى غرفتي، فكانت الصاعقة ولكنى لم أستسلم وقررت استرداد حقوقي وكرامتى والهروب من جحيم العيش برفقته لينال عقابه بعد الذى فعله فى وتدمير حياتى".. هذه الكلمات قالتها "هالة.ع.ع" فى دعوى الخلع التى أقامتها ضد زوجها "جاد.س" أمام محكمة الأسرة بالدقي وطالبت فيها بمحاسبته جزاء لما أصبها من ضرر مادى ومعنوى .

وتابعت بدعواها: لم أتصور أنه بهذه الأخلاق، وأن يفعل هذا بى فبعد أن أحببته ليجعلنى أفقد الثقة بنفسى، فبعد أن رأيته فى أحضانها  تسبب لى بصدمة ما زلت أعانى منها .

وأضافت الزوجة: تزوجته ولم يكن يظهر على أخلاقه أي شىء بل كان محترمًا، ولكن بعد زواجنا بعامين بدأ فى التغير خصوصًا بعد أن لعبت فى يديه الأموال وأصبح شخصا مستهترا لا يراعى الله فى تعامله مع الناس، فكل يوم سهرات وشرب بلا حدود مطلقًا حتى القمار لعبه، وأصبح يضيع الأموال بدون حساب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول محافظ الإسكندرية لمحكمة التجمع للإدلاء بأقواله فى محاكمة سعاد الخولى

ايداع نائب محافظ الاسكندرية بقفص اتهام محكمة التجمع لمحاكمتها بالرشوة

محكمه الاسره

زنا

دعوي خلع

اخبار حوادث مصر

اخبار مصر اليوم

خيانه زوجيه




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة