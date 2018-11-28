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سفير جورجيا بالقاهرة يدلى بصوته فى جولة الإعادة فى الانتخابات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:32 م
سفير جورجيا بالقاهرة يدلى بصوته فى جولة الإعادة فى الانتخابات سفير جورجيا يدلى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات
كتبت رباب فتحى
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أدلى سفير جورجيا لدى مصر، الكسندر نالباندوف بصوته اليوم  في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية لجورجيا، بحسب بيان من السفارة الجورجية بالقاهرة.

سفير جورجيا يدلى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات (1)
سفير جورجيا يدلى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات

وأوضح البيان أن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تعقد اليوم بداخل جورجيا وخارجها من السابعة صباحا حتى الثانية عشر مساء بقرار من مركز الانتخابات الأعلى بجورجيا حتى يتسنى للناخبين الإدلاء بأصواتهم .

 

سفير جورجيا يدلى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات (2)
سفير جورجيا يدلى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات 

وكانت الجولة الأولى للانتخابات في 28 أكتوبر 2018 وتقدم حوالي 25 مرشحا لهذا المنصب ولم يحصل أي منهم على أعلى من نصف الأصوات وتبقى في الجولة الثانية من المرشحين اثنين حصلا على أعلى الأصوات، هما سالومي زورابيشفيلي وكانت وزيرة للخارجية الجورجية سابقا وتتبع حزب الحلم الجورجي والثاني هو جريجول فاشادزه وكان أيضا وزيرا سابقا للخارجية ويحتسب من المعارضة ويتبع تحالف المعارضة الذي يضم 10 أحزاب.  

 

 

 


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