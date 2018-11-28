سائق يطعن ابن عمه بسبب خلافات عائلية فى البحيرة

أقدم سائق على طعن نجل عمه بسلاح أبيض بسبب الخلافات العائلية بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول "ن.ل.م.37 سنة عامل مصاب بجروح طعنيه شبه نافذه بالصدر والبطن وأخرى قطعيه بالكتفين وأنحاء متفرقه من الجسم وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام وحجزه بها لإستكمال العلاج.





بسؤاله إتهم نجل عمه م.ع.م. 30 سنة سائق ومقيم بذات الناحيه بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعه بسبب سابقة تعدى المصاب على والدته بالسب والضرب.

وفى وادى النطرون، تبلغ لمركز الشرطة بوصول "أ .ح.ع" 23 سنة ربة منزل ومقيمه مدينة وادي النطرون مصابة إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندريه لاستكمال العلاج.

بسؤال والدها قرر بتناول ابنته لمادة سامة غير معلومة بطريق الخطأ أثناء تواجدها بالمنزل ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.