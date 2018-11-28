زحام مرورى فى المنيل اتجاه الملك الصالح بسبب أتوبيس معطل

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بمنطقة المنيل بسبب مينى باص معطل أعلى الطريق للمتجه من كوبرى عباس اتجاه الملك الصالح، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق

كما تسبب زيادة أحمال السيارات بكوبرى أكتوبر وكوبرى الحرافيين فى ظهور تباطؤ حركة السيارات وسط انتشار الخدمات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المنيل وكوبرى أكتوبر والحرافيين بظهور كثافات مرورية وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .