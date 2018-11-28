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زحام مرورى بسبب أعمال إنشاء كوبرى بطريق إسكندرية الزراعى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:11 ص
زحام مرورى بسبب أعمال إنشاء كوبرى بطريق إسكندرية الزراعى زحام مرورى ـ أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية عالية، بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، أثناء أعمال لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، على الرغم من ترك حارات آخرى لحركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات، ويفضل التوجه لمحور شبرا بنها الحر لتخفيف اﻷحمال عن الطريق.
 
كانت إدارة المرور أعلنت عن إنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث، وأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
 
 
 
 

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