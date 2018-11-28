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رئيس نادى القضاة يفتتح معرض الكتاب الأول و60% خصم على المطبوعات القانونية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:02 م
رئيس نادى القضاة يفتتح معرض الكتاب الأول و60% خصم على المطبوعات القانونية نادى القضاة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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افتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر منذ قليل، معرض الكتاب الأول للقضاة، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر.

يأتى افتتاح المعرض فى سبيل قيام نادى قضاة مصر بإحياء الثقافة القانونية والتنويرية فى كافة المجالات الأخرى للقضاة وتكوين شخصية قانونية واجتماعية متميزة ومثقفة.

يشارك فى المعرض كل من دار الشروق ودار النهضة العربية ودار محمود للنشر ودار ناس للطباعة والنشر ودار العدالة للنشر، بالإضافة إلى مكتبة نادى القضاة، حيث تم عرض الكتب والمطبوعات التى تنشرها وتطبعها تلك الدور بخصم خاص يصل إلى 60%.

ويبدأ العمل بالمعرض يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء عدا يومى الخميس والجمعة حيث يبدأ العمل به من الساعة الثانية عشر ظهرا.

 


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