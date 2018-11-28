رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير الهندى لبحث سبل التعاون بمجال التكنولوجيا

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أمس الثلاثاء، السفير الهندى بالقاهرة راهول كوليشيرايث، والدكتور آسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى لمناقشة سبل التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمجالات التكنولوجية المتطورة، وتفعيل شبكة بان أفريكا وإعادة استخدامها لبث البرامج الدراسية والخدمات التدريبية والاستشارية المختلفة لـ 52 دولة أفريقية.

وأشار الكردى فى بيان إلى أن تفعيل الشبكة يأتى فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على الحفاظ على علاقات مصر مع الدولة الأفريقية وتوطيد كافة سبل التعاون مع دول الجوار، كما أشار إلى إمكانية التعاون فى المجالات التكنولوجية الحديثة الخاصة بإدارة المستشفيات، وتقديم خدمات طبية أون لاين، مشيرا إلى مستشفى سموحة الجامعى وتجهيزه بمعدات طبية حديثة ونظام إلكترونى محكم يسهم فى تقديم خدمة طبية سريعة لكافة المرضى، كما أشار إلى إمكانية التعاون فى استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى الأبحاث العلمية، والمواد الدراسية الالكترونية، والإعداد للإمتحانات الالكترونية.