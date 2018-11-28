رئيس الوزراء العراقى يؤكد أحقية المواطنين بالتظاهر السلمي

بغداد أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، أحقية المواطنين بالتظاهر السلمى وإفساح المجال للتعبير باعتباره ممارسة ديمقراطية صحيحة وأن تبقى فى الحدود السلمية .

وذكر المكتب الإعلامى لرئاسة الوزراء، فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى عقد اجتماعا مع نواب محافظة البصرة ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أوضاع البصرة فى مجالات الأمن والإعمار وتوفير مياه الشرب والاستثمار والخدمات والزراعة والصناعة والسكن والصحة والطرق وتوفير فرص العمل وكل ما يتعلق بالمحافظة.. مشيرا إلى أن النواب والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة قدموا عرضا مفصلا عن البصرة والمشاكل والعقبات التى تقف حائلا أمام تقديم الخدمات لأهالى البصرة.

وقال عبد المهدى "إن البصرة لها خصوصية كبيرة ولدينا القدرة كحكومة مركزية ومحلية وسلطة تشريعية على أن يكون عملنا متكاملا لتقديم كل ما يخدم المحافظة وتجاوز العديد من العقبات والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة".. مشيرا إلى أهمية توفير البيئة الاستثمارية الصحية من خلال إجراءات تنفيذية وتشريعية والذى سيكون له دور كبير فى الإعمار وتوفير فرص العمل والخدمات.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وبعد استماعه لما عرضه كل نائب فى شرح ومقترحات مفصلة، وجه بالعمل المشترك لوضع الحلول للإشكالات التى تحول دون تقديم الخدمات لأهالى البصرة، وأن يتم وضع الحلول اللازمة لما عرضه النواب، مؤكدا أن الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة وأهلها.