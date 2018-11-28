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رئيس المترو والعضو المنتدب يتفقدان مراحل أعمال تطوير المرج الجديدة النهائية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:57 م
رئيس المترو والعضو المنتدب يتفقدان مراحل أعمال تطوير المرج الجديدة النهائية المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق
كتب - رضا حبيشى
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قام المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق يرافقه المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بجولة تفقدية بمشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول للوقوف على الموقف النهائى للأعمال استعدادا لافتتاحها قريبا.

 

وقام كلا من الفضالى وصبره خلال جولتهم التفقدية بالمرور على مشروع الازدواج بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة للتأكد من قيام الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد وبالفعل تم الانتهاء من أعمال تركيب وضبط السكك الخاصة بنقل الحركة من المرج القديمة إلى المرج الجديدة والعكس وجارى حاليا استكمال باقى الأعمال (الشبكة الهوائية وغيرها).

 

كما أنهى الفضالى جولته بتفقد مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وتحولها من محطة سطحية إلى محطة علوية انتهائية لتستوعب الكثافة الكبيرة من ركاب المترو.

وتابع الفضالى جولته داخل المحطة بالمرور على أعمال الأرصفة والتشطيبات بها وكذلك المراحل على مبنى المحطة بالدور الأرضى والأول واطمأن على سير العمل، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمواعيدها المقررة وبمستوى يليق بالمترو.

 

ومن جانبه صرح المهندس خالد صبره بأن نسبة الإنجاز 90% ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة وبعض الأعمال الخاصة بالمدخل الرئيسى للمحطة والأرصفة التى تفضل الشارع عن المحطة وبعض الملاحظات التى يتم علاجها أولا بأول.

 

كما أنه من المتوقع أن يتم البدء فى أعمال تركيب بوابات الدخول والخروج والتجهيزات للمكاتب بمنتصف شهر ديسمبر المقبل، وكذلك إجراء التجارب للسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية.

 

وشارك فى الجولة التفقدية المهندس علاء السعيد مدير عام المشروعات المدنية وأحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة المترو وبعض قيادات شركة المترو وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

 


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