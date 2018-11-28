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دواوين الوزارات.. "التعليم" تعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات.. "التعليم" تعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التعليم:

"التعليم" تُعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى

 

وزارة التضامن :

 التضامن: لن نلغى معاش الضمان.. والأرملة بعد زواجها وملاك السيارات لا يستحقانه

 

التموين

وزير التموين: عدم تنظيم التجارة الداخلية سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار.. صور

 

 

وزارة النقل

رئيس هيئة النقل النهرى يناقش مشروع البنية المعلوماتية لمراقبة المراكب النيلية

 

 

الإسكان

صور.. الانتهاء من تشطيبات كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة أول يناير المقبل.. مهندس المشروع:التشطيبات الخارجية تتضمن حجر صناعى ومادة GRC .. ويؤكد: ستكون أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط تسع لأكثر من 8 آلاف مصلى

 

 

وزارة الصحة

الصحة تدشن ثانى مراحل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار يناير المقبل

 

 

وزارة الزراعة

إزالة 4432 تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 273 فدانا بالمحافظات

 

 

وزارة الكهرباء

"الكهرباء" تسترد 157 مليون جنيه بفضل الضبطية القضائية.. تحرير 79 ألف محضر بالجمهورية ضد سارقى التيار بقيمة 561 مليون جنيه.. وتعليمات مشددة لشركات التوزيع بتكثيف الحملات لاسترداد حق الدولة

 

 

 


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