دليلك لقضاء رحلة شتوية مميزة بين الأقصر وأسوان مملكتى الجنوب × 14 معلومة

خطوة جديدة لخدمة السياحة الشتوية بين محافظتى الأقصر وأسوان، حيث وضعت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية قائمة بأفضل 15 مكان يسير رحلات بحرية ونيلية حول العالم، ومن بينها الرحلات النيلية فى الأقصر وأسوان، وذلك تحت عنوان "أفضل مغامرات الرحلات البحرية للحجز الآن من أجل الشتاء"، وقالت إن السنوات الماضية شهدت ضعفا فى الإقبال على الكنوز الأثرية الرائعة فى مصر، حيث بقى السياح بعيدًا بسبب المخاوف الأمنية، ولكن الوضع اختلف الآن مع زيادة عدد السائحين.

وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" لقرائه فى معلومات عن قضاء رحلة شتوية فى محافظتى الأقصر وأسوان:-

1. محافظتا أسوان تجذب الجميع فى الشتاء والسفر إليها متاح بـ4 بدائل مختلفة

2. الأقصر وأسوان يمكن السفر إليهما بالطيران والقطار والباص البرى والرحلات النيلية

3. يمكن السفر للأقصر وأسوان ضمن مجموعات سياحية تنظمها النقابات أو الهيئات أو الشركات السياحية لأنها تحصل على دعم خاص وتخفيض على تذاكر السفر والإقامة

4. يمكن للمسافر إلى أسوان والأقصر أن يحصل على إجازة لمدة 4 أيام فقط يقضى الليالى الثلاثة ما بين الأقصر وأسوان

5. المسافة بالقطار للأقصر وأسوان تبلغ من 10 لـ12 ساعة سفر

6. التنقلات الداخلية فى مدينتى الأقصر وأسوان تتم إما بالتاكسى او عربات السرفيس او عربات الحنطور المميزة

7. قائمة الفنادق فى الأقصر وأسوان كثيرة جداً نظراً لكونهما مدن سياحية وهناك فنادق وسط مدينة أسوان تبعد أمتار قليلة عن طريق كورنيش النيل وأخرى تكون موازية للكورنيش

8. يوجد بأسوان البيوت النوبية التى تقع غرب النيل بقرية غرب سهيل وهى فنادق مبنية على الطراز النوبى

9. تتميز البيوت النوبى بسحر الطبيعة وجمال الموقع والمكان وبساطة البيئة وتربية التماسيح

10. ومن الأماكن السياحية التى يجب ألا تفوت الزائر لأسوان "السد العالى" و"رمز الصداقة" و"معبد فيله"، والمسلة الناقصة، والبيوت النوبية

11. يمكن الاستمتاع بأسوان بجولات المراكب للجزر النيلية وجزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ومتحف النيل، ومتحف الالفنتين، ومعابد إدفو وكوم أمبو وأبوسمبل، ومحمية سالوجا وغزال، وضريح الأغاخان، والمقابر الفاطمية، ودير الأنبا سمعان

12. من الأماكن السياحية بالأقصر معابد الكرنك والاقصر ووادى الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت

13. يمكن الاستمتاع بالأقصر بجولات بالمراكب وجزيرة الموز وكورنيش النيل والسوق السياحي

14. رحلات النايل كروز السياحية سحر مميز بين الأقصر وأسوان ويقبل عليه الجميع فى الشتاء