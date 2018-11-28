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ختام مبادرة "بنى سويف أجمل بشبابها".. وخطة طموحة للنهوض بالمحافظة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:20 م
ختام مبادرة "بنى سويف أجمل بشبابها".. وخطة طموحة للنهوض بالمحافظة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سـويف
بنى سويف - هانى فتحى
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شهد اليوم، الأربعاء، المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سـويف، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بقاعة الاحتفالات بمقر جامعة النهضة بمناسبة ختام فعاليات مبادرة "بنى سويف أجمل بشبابها 2018"، والتى نفذتها المحافظة، بداية من 12 إلى 28 نوفمبر الجارى.

 

واستهدفت المبادرة إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى لتحقيق تغير ملموس للأفضل فى قطاع النظافة ورفع الإشغالات والتجميل، والتى حظيت بمشاركة واسعة من الشباب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومتطوعين فى مجال العمل المجتمعى.

 

وأشار المحافظ إلى وجود خطة طموحة للنهوض بالمحافظة فى كل المجالات والتى نجنى حاليا ثمارها ونتائجها الأولى فى كل القطاعات الخدمية والتنموية، منوها بأن المشوار مازال طويلا ويتطلب المزيد من الجهد والتعاون والانتماء للوطن لنحقق ما يطمح إليه أهالى المحافظة من تنمية شاملة ومستدامة تستهدف إحداث نقلة نوعية فى القطاعات الحيوية فى مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والطرق والاستثمار والقضاء على البطالة والأمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين البسطاء، فى ظل مرحلة يشهد فيها الصعيد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية.

 

كما أكد المحافظ أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى تولى اهتماما بالغًا بالشباب صمام أمن مصر فى الحاضر والمستقبل بما لديهم من الأفكار والحماس والعمل للمشاركة فى بناء الوطن، والارتقاء به لمكانته الطبيعية اقليميا وعالميا، مطالبا الشباب ألا يفوتوا هذه الفرصة الثمينة، وثقة قيادتهم فيهم، فى أن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة المجتمع، والمساهمة الفاعلة فى كل خطط الدولة التنموية، لافتًا إلى ترحيبه ودعمه التام لكل فكرة جديدة ومبادرة رائدة ومقترح من شأنه النهوض بالمحافظة.

 


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