video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ختام المؤتمر العربى الثانى للنباتات الطبية والعطرية بالعين السخنة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:07 ص
ختام المؤتمر العربى الثانى للنباتات الطبية والعطرية بالعين السخنة جانب من المؤتمر العربي الثاني للنباتات الطبية والعطرية
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
اختتم أمس المؤتمر العربي الثاني للنباتات الطبية والعطرية أعماله في مدينة العين السخنة بجمهورية مصر العربية والذي تم تنظيمه تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالمشاركة مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.
 
وفى بيان صادر اليوم عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية، جاءت توصيات المؤتمر طبقاً للبيان محددة وتستحق التنفيذ والمتابعة واتفق عليها أكثر من 80 باحث وعالم وخبير عربى فى المجال والتوصيات هى إنشاء تحالف عربي خاص بالنباتات الطبية والعطرية يكون تحت مظلة جامعة الدول العربية وبتمويل من صندوق عربي يتم انشاءه وتشارك فيه كل الدول العربية، واقتراح مشاريع بحثية عربية مشتركة تحت مظلة رابطة النباتات الطبية والعطرية، كما أوصي المؤتمر بإنشاء بنك عربي لحفظ المصادر الوراثية، وتشكيل مجلس أعلي للنباتات الطبية والعطرية علي مستوي الِدول العربية لتولي وضع السياسات العامة للنهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلي العمل علي اصدار فارما كوبيا عشبية لكل بلد عربي أسوة بما هو موجود في الدول المتقدمة، وتبادل عينات معشبية للنباتات الطبية والعطرية لإثراء المعشبات العربية، والتركيز علي التوسع في انشاء المحطات التجريبية لزراعة وانتاج وتصنيع النباتات الطبية للحصول علي منتجات ذات قيمة مضافة، إلي جانب استخدام التقنيات الحديثة في زراعة وانتاج النباتات الطبية مثل زراعة الأنسجة والتقنيات الحديثة في استخلاص هذه النباتات مثل الموجات فوق الصوتية والموجات القصيرة صديقة البيئة.
 
وقد احتفل المؤتمر العربي الثاني للنباتات الطبية والعطرية بجمهورية مصر العربية بتكريم العالمة الجليلة الدكتورة فايزة حموده تقديراً لعطاءها المتميز على مدار أكثر من نصف قرن فى مجال بحوث النباتات الطبية، والدكتور فايزة حموده من أعلام العالم العربى فى مجال تخصصها ولها مدرسة علمية رصينة بالمركز القومى للبحوث بجمهورية مصر العربية وحاصلة على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمى وكرمها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم عام 2017 ومنحها وسام الدولة
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس أكاديمية البحث العلمى يفتتح المؤتمر العربى للنباتات الطبية والعطرية

أكاديمية البحث العلمى تعلن القاهرة عاصمة الابتكار لعام 2018

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

المؤتمر العربى

النباتات الطبية




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة