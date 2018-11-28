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خالد أبو بكر يطالب بمجلس متخصص لإدارة أملاك الأوقاف

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:00 م
خالد أبو بكر يطالب بمجلس متخصص لإدارة أملاك الأوقاف خالد أبو بكر
ريهام عبد الله
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طالب المحامى الدولى، والإعلامى خالد أبو بكر، بضرورة نقل أموال وأملاك وزارة الأوقاف، خارج الهيئة، وإنشاء مجلس مخصص لإدارتها.

وقال: "إدارة هذه الأرقام تحتاج إلى متخصصين، ولا تحتاج إلى شيوخ، أدعوا لنقل كافة أملاك الأوقاف خارج هذه الهيئة وإنشاء مجلس أعمال متخصص لإدارتها".

المحامى خالد أبو بكر
المحامى خالد أبو بكر

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، أعلن فى تصريحات صحفية ، أن اجمالى أملاك الهيئة تبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك فى الحصر الذى يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.


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خالد ابو بكر

الاوقاف

املاك الاوقاف

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