حركة تنقلات لرؤساء ومعاونى المباحث فى مديرية أمن بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بنى سويف، حركة تنقلات واسعة بين رؤساء ومعاونى مباحث أقسام ومراكز الشرطة وأقسام وإدارات مديرية الأمن.

وشملت حركة التنقلات: الرائد محمد محروس معاون مباحث مركز ناصر شمال المحافظة رئيسا لمباحث مركز ناصر، الرائد أحمد النبوى معاون مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة رئيسا لمباحث قسم بنى سويف الجديدة، الرائد خالد مدحت معاون مباحث مركز اهناسيا رئيسا لمباحث مركز اهناسيا، الرائد عبدالله السنوسى من إدارة البحث الجنائى إلى رئيس مباحث مركز بنى سويف، المقدم محمود الشريف من رئيس مباحث مركز ناصر إلى رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف، المقدم أحمد حسن من إدارة البحث إلى رئيس مباحث المرور، المقدم هشام مكى من رئيس مباحث المرور إلى رئيس مباحث الأموال العامة، المقدم منصور الناوى من رئيس مباحث بنى سويف الجديدة إلى ادارة البحث، الرائد محمد جمال عويس من رئيس مباحث تأمين الطرق الى رئيس مباحث المخدرات، الرائد إبراهيم صفوت من رئيس مباحث المخدرات إلى رئيس مباحث الطرق، والمقدم لملوم عبدالوهاب من رئيس مباحث مركز اهناسيا الى وكيل إدارة المعلومات بالمديرية .

كما أبقت الحركة على كل من المقدم مصطفى أبوطالب رئيسا لمباحث مركز ببا، الرائد محمود فؤاد رئيسا لمباحث مركز الواسطى، الرائد أحمد عبدالعظيم رئيسا لمباحث مركز سمسطا والرائد أحمد حسين رئيسا لمباحث مركز الفشن .

وضمت الحركة أيضا نقل الرائد عماد عرفه من مباحث مركز اهناسيا إلى معاون أول مباحث الفشن، والرائد معتز حاتم من مباحث التموين إلى معاون أول قسم شىرطة بنى سويف، والرائد شريف جمال من مباحث قسم بنى سويف إلى معاون أول مباحث التموين، والرائد أحمد مشرف من مباحث مركز الفشن الى وكيل قسم مباحث المخدرات.