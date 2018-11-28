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حالة الطقس اليوم الأربعاء 28/11/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 28/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر


 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة .

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

الطقس فى الأردن 



نهاراً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.
ويبقى الطقس مائلاً للبرودة مع ظُهور السحب العالية.
الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و تزيد من الإحساس بالبرودة خاصة مع ساعات الليل والصباح.
 

في خليج العقبة:
-الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.  

 

ليلاً

يكون الطقس بارداً و رطباً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة. 
 الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و تزيد من الإحساس بالبرودة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 




 


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