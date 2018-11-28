"تموين القليوبية" تتسلم 10000 بطاقة تموينية جديدة لتوزيعها على 68 مكتبا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن السيد الصباحى، وكيل مديرية تموين القليوبية، أن المديرية تسلمت 10000 بطاقة تموينية جديدة، سيجرى توزيعها على الإدارات التموينية بالمحافظة لتوزيعها من خلال المكاتب الـ68 على مستوى المحافظة، لبدء الصرف من خلالها للمواطنين.

وأكد وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن البطاقات الجديدة تنوعت ما بين إصدار جديد "بحث اجتماعى، وفصل اجتماعى، وبدل فاقد، وبدل تالف"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوصول الدعم لمستحقيه وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف وكيل تموين القليوبية، أنه إجمالى عدد البطاقات التى تسلمتها المديرية من الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ 80 ألفا و500 بطاقة تموينية جديدة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بإرسالها على الفور لكل مكتب تموين تابع لها لتسليمها للمواطنين من خلال الرقم القومى؛ لبدء الاستخدام الفورى وصرف المقررات التموينية المخصصة لهم.