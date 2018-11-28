video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر تعلن وصول 1251 بطاقة تموينية لتسليمها للمواطنين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:13 م
تموين الأقصر تعلن وصول 1251 بطاقة تموينية لتسليمها للمواطنين الدكتور على المصيلحى وزير التموبن
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن وصول 1251 بطاقة تموينية جار فحصها وتسليمها إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة، يتطلب صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقارى، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أى من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة، لاستخراج بدل تالف أو فاقد هى صورة بطاقة الرقم القومى، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تضبط 13 مخالفة لجزارين ومخابز مخالفة فى حملة بأرمنت والقرنة

تموين الأقصر تقدم نشرة نصائح يجب إتباعها خلال شراء حلوى المولد النبوى.. تعرف عليها

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية

اخبار مصر

بطاقات تموينية بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة