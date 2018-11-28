تقرير: إزالة 42 ألفًا و36 حالة تعدٍ على نهر النيل

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تمت إزالة 42 ألفًا و36 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.

وأضاف خالد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 45 ألفًا و985 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس أمام حالات التعدي على الأراضى الزراعية حتى يتم القضاء عليها، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعديًا، وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى المهم فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.