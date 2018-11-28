video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير: إزالة 42 ألفًا و36 حالة تعدٍ على نهر النيل

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:30 ص
تقرير: إزالة 42 ألفًا و36 حالة تعدٍ على نهر النيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تمت إزالة 42 ألفًا و36 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.

وأضاف خالد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 45 ألفًا و985 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس أمام حالات التعدي على الأراضى الزراعية حتى يتم القضاء عليها، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعديًا، وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى المهم فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل وترفع 14 طنا من مخلفات الشوارع.. صور

إزالة 20 حالة تعد على نهر النيل بمدينة جرجا فى سوهاج

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة