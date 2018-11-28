video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم دمياط: المدارس الفنية أداة مهمة لتحقيق برامج التنمية الشاملة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:19 م
تعليم دمياط: المدارس الفنية أداة مهمة لتحقيق برامج التنمية الشاملة تعليم دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
شارك اليوم  السيد احمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،  فاعليات برنامج أسس ومعايير جودة التعليم الفنى المقام بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، لإعداد كوادر للجودة قادرين على الارتقاء ونشر مفاهيم الجودة.
 
وأكد سويلم أن التعليم الفنى أحد الادوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر دعامة هامة من دعامات منظومة التعليم لإعداد كوادر ماهرة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وأشار الى أن التعليم الفنى يخدم الصناعة المصرية بصورة مباشرة وأنه سيتم التوسع فى المدارس الفنية المتخصصة للنهوض بالاقتصاد المصرى، مطالبا المستهدفين من التدريب تطبيق مااستفادوه داخل المدارس والعمل معا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم دمياط يستقبل طالبة بعد استهزاء معلمها لبشرتها السمراء

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التعليم الفنى




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة