تعليم دمياط: المدارس الفنية أداة مهمة لتحقيق برامج التنمية الشاملة

دمياط معتز الشربينى

شارك اليوم السيد احمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، فاعليات برنامج أسس ومعايير جودة التعليم الفنى المقام بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، لإعداد كوادر للجودة قادرين على الارتقاء ونشر مفاهيم الجودة.

وأكد سويلم أن التعليم الفنى أحد الادوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر دعامة هامة من دعامات منظومة التعليم لإعداد كوادر ماهرة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وأشار الى أن التعليم الفنى يخدم الصناعة المصرية بصورة مباشرة وأنه سيتم التوسع فى المدارس الفنية المتخصصة للنهوض بالاقتصاد المصرى، مطالبا المستهدفين من التدريب تطبيق مااستفادوه داخل المدارس والعمل معا لتحقيق الأهداف المطلوبة.