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"تعليم القاهرة" تنظم ندوات بأهمية المشاركة فى حملة "100 مليون صحة"

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:00 ص
"تعليم القاهرة" تنظم ندوات بأهمية المشاركة فى حملة "100 مليون صحة" محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى
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تستعد محافظة القاهرة للحملة القومية للقضاء على فيروس سى، مبادرة 100 مليون صحة برعاية رئيس الجمهورية، والتى تبدأ فى العاصمة بداية الشهر القادم.

 

وفى هذا السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من 32 إدارة تعليمية لإطلاق المبادرة وتنفيذها وتم تجهيز المقار  الرئيسية والفرعية بداية بمقر ديوان المديرية لجميع العاملين  للكشف والمتابعة.

 

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، على أهمية الوعى فى تنفيذ مبادرة 100مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وتضافر جهود مديرية تعليم القاهرة و تعاونها مع كافة الجهات المعنية وفقاً لتوجيهات محافظ القاهرة.

 

وأضاف فى تصريح خاص، أنه تم التأهب الكامل استعداداً لبدء المبادرة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختلفة والتى ستنطلق  بداية شهر ديسمبرالقادم بهدف علاج جميع المصابين بالفيروس، والكشف المبكر والوقاية ومنع انتشار العدوى لتصبح مصر خالية من فيروس سى .

 

وشدد عطية على أهمية نشر الوعى الصحى والاقتناع والاقناع، فالصحة تاج فوق رؤس الأصحاء وبناء الإنسان المصرى يبدأ بصحته  إلى جانب الندوات والكلمات التوعوية والإرشادية عن المبادرة وأهمية المشاركة والتحليل المبكر وأهدافها  فى الإذاعة المدرسية اليومية وتوظيف موقع المديرية و تفعيل دور الإعلام التربوى  لنشر الوعى.

 


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