تشغيل خط أتوبيس نقل عام (باريس – أسيوط – سوهاج ) بالوادى الجديد أول ديسمبر

أعلن يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بأنه سيتم تشغيل خط أتوبيس الصعيد للنقل والسياحة بين (باريس – أسيوط )، و(باريس – أسيوط – سوهاج ) والعودة إبتداء من يوم السبت 1 ديسمبر المقبل .

وأكد مرزوق بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتخفيف العبء عن المواطنين ومشقة السفر التي كانوا يتكبدونها بسفرها لمدينة الخارجة موضحاً بأن الخط الجديد سيوفر الوقت للمواطنين ويساهم في زيادة جذب المزيد من الراغبين في العمل بمدينة باريس في شتي المجالات مما يدفع بعجلة التنمية علي أرض الوادي الجديد .