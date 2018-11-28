ترامب لـ"واشنطن بوست": الديمقراطيون عطلوا تمويل الحائط الحدودى

كتبت - سالى حسام

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" بأنه لا يسعى لإغلاق الحكومة الأمريكية ولكنه سيفعل هذا فى حال عدم موافقة أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين على خطته لتمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك.

وقال ترامب "الديمقراطيون يتحملون الخطأ فى أننا لا نملك حائط حدودى لأنهم لا يريدون التصويت لنا" فى إشارة للتصويت على تمويل الحائط.

وقال "كدنا نحصل على صفقة لكن فشلت ليس بسببهم وليس بسببنا بل بسبب برنامج الحالمين" وهو البرنامج الخاص بمنح اللجوء للمهاجرين الأطفال مقابل عدم جلب عائلاتهم والذى يريد ترامب إلغاءه وترحيل المهاجرين الذين وصلوا لأمريكا من خلاله رغم أنهم قضوا أغلب حياتهم فى أمريكا.

وأضاف ترامب بأن القضاء حكم لصالح قانون أوباما رغم أن أوباما نفسه على حد قول ترامب أقر بأن ما يفعله ليس قانونيا.

وأوضح ترامب بأنه يريد تمويلا بقيمة 25 مليار دولار لبناء الحائط، لكن القضاء انتصر للديمقراطيين بعدما كانوا سيوافقون على اتفاق معه.