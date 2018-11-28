تراجع عدد المهاجرين بشكل غير مشروع فى أمريكا لأدنى مستوى منذ 2004

رويترز

أوضحت دراسة أن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع فى الولايات المتحدة انخفض إلى 10.7 مليون فى عام 2016 مسجلا أدنى مستوياته منذ 2004 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع عدد المهاجرين القادمين من المكسيك.

وأوضحت الدراسة التى أجراها مركز بيو للأبحاث بالاعتماد على بيانات التعداد الأمريكى وأرقام أخرى بداية من عام 2016، أن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع فى الولايات المتحدة تراجع باطراد منذ أن بلغ ذروته عام 2007 عندما سجل 12.2 مليون.

ويعتقد الباحثون أن جزءا من هذا التراجع يعود إلى الركود الاقتصادى الذى تعرضت له الولايات المتحدة عام 2007 والتعافى البطئ بعد ذلك الأمر الذى حد من فرص العمل للمهاجرين.

وقال دفيرا كون أحد الباحثين المشاركين فى إعداد تقرير مركز بيو إن العوامل الاقتصادية وقوانين الهجرة ربما تضافرت فى إثناء المهاجرين عن القدوم للولايات المتحدة أو لإعادتهم لأوطانهم.