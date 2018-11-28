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تحرير 1413مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:52 ص
تحرير 1413مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1413مخالفة مرورية متنوعة.
 
وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 9 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارت تعدى على منافع الرى، 5 قرارات تعدى على منافع نهر النيل،4 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 1370 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.  
 
كما شن مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص37 شخصا وتبين وجود 6 عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 24 شقة مفروشة 18 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط 8 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.
 
 

 

 


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