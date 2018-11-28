تجديد حبس موظفين بشركة كهرباء المقطم 15يوما بتهمة الرشوة

كتب ــ أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمه جنوب القاهرة، اليوم، الأربعاء، حبس موظفين بشركة كهرباء المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضى رشوة نظير تنفيذ مقياسات أحد الأبراج السكنية لتوصيل الكهرباء بها بالمخالفة للقانون.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمين "مصطفى م أ س"، و"أحمد ر ا"، طلبا من مالك برج سكنى بمنطقة المقطم مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه نظير عمل مقياسات للعقار ملكه لتوصيل الكهرباء له، وأنهم حصلوا على موافقات لتلك القرارات دون أى بحث عن قانونية العقار من عدمه مقابل مبلغ الرشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب العقار يتهم فيه موظفين بشركة الكهرباء بطلبهما رشوة 20 ألف جنيه، مقابل عمل المقايسات لتوصيل الكهرباء للعقار ملكه، وعلى الفور رصد ضباط الهيئة معاملات الموظفين، وتم ضبطهما أثناء تقاضى مبلغ الرشوة من مالك العقار، وتحرر محضر بالواقعة رقم 251 لسنة 2018.