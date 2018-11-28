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تأخر إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:37 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فوق بعض مطارات الوصول.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية رقم 695 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة خطوط «فلاس ناس» رقم 568 المتجهة إلىمدينة جدة، وكذا رحلة خطوط نسما للطيران المتجهة إلى مدينة جدة رقم 170، أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل والصيانة.

وتأخرت رحلة طيران «آيرفلوت» رقم 401، المتجهة إلى موسكو، وأيضا تأخر رحلة الخطوط الفرنسية للطيران رقم 567، المتجهة إلى باريس.


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