بوروشينكو يقرّ قانون الطوارئ فى أوكرانيا

وكالات

وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم على قانون حالة الطوارئ في عدد من مناطق البلاد، وذلك بعد مصادقة البرلمان.

وكتب الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سفياتوسلاف تسيغولكو على صفحته في فيسبوك، اليوم الأربعاء: "وقع الرئيس بوروشينكو قانون الموافقة على مرسومه "لفرض قانون الطوارئ في أوكرانيا".

وأصدر بوروشينكو الاثنين الماضي مرسوما يقضي بفرض حالة الطوارئ، وتأهب الجيش في أراضي أوكرانيا لمدة 30 يوما.

وجاءت مبادرة هذا المرسوم، بعد أن منعت سفن حربية روسية الأحد الماضي 3 سفن أوكرانية حربية من دخول مياه بحر آزوف عبر مضيق كيرتش.

وأعلنت موسكو أن السفن الأوكرانية انتهكت السيادة الروسية وعبرت الحدود بصورة غير شرعية، مما اضطر خفر السواحل الروسي لاحتجاز السفن الثلاث واقتيادها بطواقمها إلى شبه جزيرة القرم على ذمة التحقيق.