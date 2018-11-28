بوتين يتهم الرئيس الأوكرانى بافتعال مواجهة بحرية لكسب مؤيدين له

رويترز

اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء نظيره الأوكرانى بترو بوروشينكو بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا فى البحر الأسود فى مطلع هذا الأسبوع بهدف زيادة نسب التأييد له قبل انتخابات مقررة العام المقبل.

وصادرت روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية واحتجزت طواقمها يوم الأحد بسبب ما قالت إنه دخول غير قانونى فى مياه روسية الإقليمية، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

لكن بوتين أكد خلال منتدى مالى فى موسكو أن الغرب مستعد للصفح عن أخطاء ساسة أوكرانيا لأن ذلك يصب فى صالح الرواية المعادية لروسيا والتى تروجها كييف. وقال بوتين إن خطأ السفن الأوكرانية كان جليا.