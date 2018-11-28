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بطاركة الشرق الكاثوليك يزورون الرئيس العراقى بمقره فى بغداد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:26 م
بطاركة الشرق الكاثوليك يزورون الرئيس العراقى بمقره فى بغداد بطاركة الشرق الكاثوليك يزورون الرئيس العراقى
كتب وائل ربيعى
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زار بطاركة الشرق الكاثوليك المشاركون فى المؤتمر الـ 26 لبطاركة الشرق بالعاصمة العراقية بغداد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، مقدمين له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.

 

وقال الأب بولس بيباوى سكرتير بطريرك الاقباط الكاثوليك، فى تصريح له، أن الأباء البطاركة قدّموا للرئيس العراقى التهنئة بنجاح زيارته قبل أيّام إلى الفاتيكان ومقابلته قداسة البابا فرنسيس.

 

وتمّ خلال اللقاء تبادُل الآراء حول مواضيع تخص العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وبخاصة المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات، وعودة المهجَّرين إلى العراق. كما تطرّقوا إلى أهمّية قيام الدولة المدنية، والدساتير العربية، وضرورة احترام جميع المواطنين بدون أدنى تمييز.


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