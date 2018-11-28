بسبب معاكسته للفتيات.. زوجة تحرر بلاغا ضد زوجها وتطالب بحبسه

كتب أسماء شلبى

خلافات زوجية طاحنة نشبت بين الزوجين "فاطمة ن.ع" و"عادل .ع.ف"، بسبب أخلاقه السيئة وعلاقاته المتعددة ومعاكسته السيدات والفتيات أمام عين الزوجة دون حياء أو مراعاة لشعورها وعندما تشكو يعايرها بالتكفل باحتياجاتها وعدم التقصير ماديا معها لتقرر الزوجة التمرد فيقابلها الزوج بعلقة موت، لتطالب بالتفريق بينهم بسبب استحالة العشرة لما تعانيه بسبب طبعه وعدم احترامه لها.

تتابع الزوجة التى لجأت لإقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة وبلاغ ضد زوجها أمام قسم شرطة إمبابة بسبب معاكسته للفتيات: ساءت علاقتنا الزوجية وأصبح يعاملني بعنف ويتعدي علي بالضرب بسبب رفضي لسلوكه المشين ومحاولة تذكيره بأنه لديه 3 فتيات يجب أن يخاف علي سمعتهن.

وتضيف الزوجة: يئست من تحمل الإيذاء النفسى والجسدى طوال 11 عاما ووضعنى فى مواقف محرجة مع أهالي المنطقة ومحاولتهم الابتعاد عنى عقابا لى على أفعاله المخلة ."

وأضافت: لم أستطع تغييره بالرغم من المشاجرات الكثيرة التى حدثت بيننا، لذا قررت ترك المنزل لكى يرجع عما يفعله فقام بالتعدى علي بالضرب المبرح وإصابتي بعدة كسور، حررت بلاغ ضده وطالبت بحبسه عقابا له علي أفعاله .