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بدء أعمال المكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب برئاسة تونس

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:09 ص
بدء أعمال المكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب برئاسة تونس الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت أعمال الدورة الـ44 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة تونس اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الاتصالات العرب فى دورته الـ22 غدا الخميس.

ويضم المكتب التنفيذى كلا من تونس (رئيسا) والسودان نائبا للرئيس إلى جانب الكويت والسعودية وقطر وجمهورية القمر والأردن.

ويناقش الاجتماع نتائج فرق العمل التابعة للمجلس فى مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار طابع البريد العربى الموحد.

كما يناقش الاجتماع التحضير للمؤتمر العالمى القادم لـ"الاتصالات الرجياوية" المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ بداية عام 2019، إلى جانب استعراض برنامج الابتكار والتجديد التكنولوجى من أجل التشغيل الذى أطلقته المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم دور الشباب فى تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

 


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