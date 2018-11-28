انطلاق عملية "القبضة الحديدية" فى حضرموت باليمن

صنعاء (أ ش أ)

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية فى اليمن، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية "القبضة الحديدية"، لتوسيع الانتشار العسكرى غربى المكلا، عاصمة حضرموت فى اليمن.

وقالت القيادة- فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- أن "المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت".

وأضافت أن "قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، نفذت مهمة القبضة الحديدية بانتشار واسع فى مديرية يبعث غربى المكلا.

وتأتى العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربى، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار فى المنطقة.