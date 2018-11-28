video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم ختام فعاليات مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق" بالعاصمة الكينية نيروبى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:57 ص
اليوم ختام فعاليات مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق" بالعاصمة الكينية نيروبى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، في فعاليات المؤتمر الرابع "استدامة الاقتصاد الأزرق" الذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى، والذى انطلقت أعماله الإثنين الماضى، ويختتم أعماله اليوم وذلك بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التى تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية، بهدف تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، حيث يناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بالاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث والإنتاج، والنمو الاقتصادى المتسارع، والنقل والاتصال العالمى، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر"، والمدن، والترفيه السياحى والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، والحفاظ على الحياة البحرية ، والعمل من أجل حماية المناخ".

ويعد الاقتصاد الأزرق بمثابة محفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

و عبد العاطي على هامش المؤتمر العديد من الوزارء والمسئولين على المستوى الإقليمي والدولي، كما التقى ببعض الوزراء الكينيين حيث تناولت اللقاءات تفعيل التعاون المشترك ومتابعة اتفاقيات التعاون والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها، وكذلك موقف مشروع الممر الملاحي واهميته في التكامل مع مشروع "لابست" وهو ممر التنميه الذي يربط شرق افريقيا بغربها والممر الملاحي الذي يربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كما تناولت اللقاءات الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبادل الخبرات في الادارة المحلية.

الجدير بالذكر أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غداً.. ختام مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق" فى كينيا بمشاركة مصر

مصر تشارك بمؤتمر "الاقتصاد الأزرق" لتجمع الدول المطلة على المحيط الهندى

وزير الرى

شريف اسماعيل

الاقتصاد الازرق

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة