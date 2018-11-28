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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "اتحاد المستثمرين" لمناقشة عقبات الاستثمار فى الصعيد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "اتحاد المستثمرين" لمناقشة عقبات الاستثمار فى الصعيد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة عدداً من الموضوعات المهمة، منها سبل تذليل عقبات مستثمرى الصعيد، فى ضوء زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ووفد الاتحاد لمحافظة سوهاج، استعراض المذكرة الواردة من مجلس الوزراء بخصوص توصيات المؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه، عرض النسخة النهائية من بروتوكول التعاون بين الاتحاد المستثمرين والهيئة العربية للتصنيع.

كما يناقش المجلس، تقرير زيارة وفد اتحاد المستثمرين لمدينة بئر العبد بشمال سيناء، والمشاركة فى الذكرى الأولى لحادث شهداء مسجد الروضة، وما ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروعات متنوعة بمنطقة نويبع بجنوب سيناء، بالإضافة إلى تقييم مؤتمر الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر، والذى شارك فيه رئيس الهيئة العامة للاستثمار

 


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اخبار الاقتصاد

اتحاد المستثمرين

الاستثمار فى الصعيد

فريد خميس




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