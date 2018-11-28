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الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:42 م
الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100% الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب محمد شرقاوى
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قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باجتماع اليوم بتطوير الهيئة العربية للتصنيع كشريك فى عملية التنمية، مؤكدا أن إقامة المعرض الدولى للسلاح لأول مرة فى مصر دليل على الثقة الكاملة فى الصناعة العسكرية المصرية.

وأضاف "التراس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العالم كله يدرك القدرات العسكرية المصرية على التعامل مع أى نوع من السلاح، مضيفا أن الشركات العالمية الكبرى تحضر للمشاركة فى أعمال التصنيع بالهيئة العربية للتصنيع.

 

وتابع أنه قريبا جدا سيتم تصنيع سيارات مصرية 100%، والسيارات الكهربائية.


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التراس

احمد موسى

الهيئة العربية للتصنيع

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