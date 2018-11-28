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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لرضيعة اتهم والدها طبيبة بالتسبب فى وفاتها

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لرضيعة اتهم والدها طبيبة بالتسبب فى وفاتها حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، تقرير الصفة التشريحية لرضيعة اتهم والدها طبيبة بالتسبب فى وفاتها واستئصال رحم والدتها خلال إجراء عملية ولادة قيصرية لها

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المجنى عليها توجهت إلى إحدى مستشفيات الولادة، بدائرة مركز شرطة كرداسة، لإجراء عملية قيصرية بعد شعورها بمضاعفات، وبالفعل قامت الطبيبة بتجهيز غرفة العمليات وخلال إجراء العملية أصيبت المجنى عليها بانفجار فى الرحم دفع الطبيبة لاستئصاله

وأشارت التحقيقات، إلى أن وضع الأم تدهور بعد العملية، واضطر زوجها لنقلها لمستشفى أخرى، كما أن حالة الطفلة الرضيعة ساءت بعد الولادة، وتم وضعها داخل الحضانة، ولم يمر سوء ثلاثة أيام حتى توفيت الطفلة، وبناء على ذلك قام والدها بتحرير محضر واتهم الطبية بالإهمال الذى نتج عنه وفاة طفلته وإصابة زوجته.

وقررت النيابة تشريح جثة الطفلة الرضيعة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك، والتأكد من وجود واقعة إهمال من عدمه، كما انتقلت النيابة، لسؤال الأم التى اتهمت الطبية بالإهمال واستئصال رحمها، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرار بالتحرى عن المستشفى التى ذهبت إليها الأم للولادة والاستعلام عن التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى استدعاء الطبيبة التى أجرت العملية لسؤالها فى الاتهامات الموجهة إليها.


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