المشدد 7 سنوات لجزار متهم بالاتجار فى المخدرات بميت عقبة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكرى وعصام منير خليل، بالسجن المشدد 7 سنوات على "محمد صبحى" 24 عاما جزار وتغريمه 50 ألف جنيه، لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت المتهم فى وقت سابق إلى محكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات واكتمال أدلة الثبوت، ومن بينها تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بمنطقة ميت عقبة وبحوزته كمية من المواد المخدرة (حشيش، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الجنايات بالجيزة.