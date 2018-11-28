video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 7 سنوات لجزار متهم بالاتجار فى المخدرات بميت عقبة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:48 م
المشدد 7 سنوات لجزار متهم بالاتجار فى المخدرات بميت عقبة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكرى وعصام منير خليل، بالسجن المشدد 7 سنوات على "محمد صبحى" 24 عاما جزار وتغريمه 50 ألف جنيه، لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت المتهم فى وقت سابق إلى محكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات واكتمال أدلة الثبوت، ومن بينها تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بمنطقة ميت عقبة وبحوزته كمية من المواد المخدرة (حشيش، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الجنايات بالجيزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين لترويجهم أقراص مخدرة على طلاب المدارس فى الإسكندرية

اخبار الحوادث

حوادث

تجارة المخدرات

فرد خرطوش

ترامادول

حشيش




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة