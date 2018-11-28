القوى العاملة: منح المتدرب 1200 جنيه وعقد عمل عقب اجتيازه اختبار التعيين

كتب ـ محمود راغب - السيد فلاح

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشركة "جيد تكستايل" بهدف تدريب وتشغيل الشباب، وفقا لأحدث الأساليب العالمية في مجال التدريب بالشركات الرائدة في مجال الملابس الجاهزة، وعلى أحدث المعدات التي توفرها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها، وبالتعاون مع كبرى المنظمات العالمية، وذلك بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وقال "سعفان" إن البروتوكول يقضى بمنح المتدربين مكافأة شهرية قدرها 1200 جنيه، والتأمين عليهم، علي أن يتم تحرير عقد عمل لكل متدرب بعد اختياره وإعادة تقييمه لتحديد الأجر الذي يستحقه بما لا يقل عن 1500 جنيه شهريا، على أن تعتبر فترة التدريب ضمن فترة الاختبار المنصوص عليها في قانون العمل.

وألزم البروتوكول الشركة بتدريب 56 عاملا شهريا على مهنة الملابس الجاهزة من خلال إتاحة 4 خطوط تدريبية بواقع 14 عاملا لكل خط تدريبي، على أن يتم تدريبهم تدريبا مكثفا فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، فضلا عن توفير وجبات غذائية ووسائل مواصلات للمتدربين خلال فترة التدريب.

وقع البروتوكول ممثلا عن الوزارة، ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وعن الشركة محمد الماظ عضو مجلس إدارة الشركة .

وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي عقب التوقيع: أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتدريب من أجل التشغيل، موضحا أننا تستهدف مشاركة 1000 شركة من القطاع الخاص في الفترة القادمة للتدريب من أجل التشغيل، وتعظيم هذا الفكر التي ستعمل على رفع شأن العمالة داخل مصر وخارجها.

وأعرب عن تمنيه لنجاح هذه التجربة حتى يتم تعميمها على جميع مراكز التدريب التابعة للوزارة بمشاركة رجال الأعمال والصناعة المصرية .

وأشار إلي أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال الوزارة فى مجال التطوير والتدريب لدى الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لهم، منوها إلي أنه نظرا لأن الوزارة تمتلك مركزا للتدريب المهني بالإسماعيلية مجهزاً وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومنها ورشة حديثة للتدريب على خطوط. إنتاج الملابس الجاهزة، ونظرا لحاجة الشركة للعمالة المدربة في مجال الملابس الجاهزة، حيث إنها تنتج ماركات عالمية من الملابس الرياضية، وسبيلها لافتتاح أحدث فرع لمصانعها بالإسماعيلية، وتسعى في إطار ذلك لاستقطاب وتشغيل حوالي 4000 عامل من العمالة المدربة في هذا المجال.

انطلاقا من ذلك فقد تم الاتفاق علي تقوم المديرية بتوفير الورش التدريبية والمعدات المتواجدة حاليا بورشة الملابس الجاهزة بمركز التدريب لتدريب المتدربين على مهن الملابس الجاهزة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الشركة، فضلا عن توفير المدربين اللازمين لفترة التدريب.

كما يتم التنسيق مع الشركة في وضع البرامج والمناهج اللازمة للعملية التدريبية حسب احتياجاتها، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالي في هذا المجال، مع توفير غرفة بمركز التدريب للتدريب النظري، وأخرى لاستقبال المتدربين وإجراء اختبارات التوجيه والإرشاد المهني وذلك بالتنسيق بين الطرفين .

وألزم البروتوكول الشركة بتوفير جميع أنواع المواد الخام والأدوات والمهمات اللازمة للعملية التدريبية، وقطع الغيار اللازمة لعمل الصيانة اللازمة لجميع الماكينات والأدوات والمعدات الموجودة بورشة الملابس الجاهزة بمركز التدريب، وكذلك توفير العدد والأدوات والماكينات الإضافية والتجهيزات والبنية الإضافية بالتنسيق مع المديرية والتي تراها الشركة لازمة للعملية التدريبية ولتجهيز المنتج النهائي على نفقته الخاصة ودون أن تتحمل المديرية أية مصاريف أو تكلفة إضافية على أن تنتقل ملكية هذه المعدات والتجهيزات والبنية الإضافية إلى المديرية بعد انتهاء سريان البروتوكول .

ومن المقرر أن يتم عمل محاضرات نظرية للمتدربين في بداية فترة التدريب ولمدة يومين بمركز التدريب، وتقدم الشركة البرامج والمناهج التدريبية.