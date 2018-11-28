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"القومى لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل حول التنمر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:58 م
"القومى لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل حول التنمر ورشة عمل للمجلس القومى لحقوق الانسان
كتب محمود العمري
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عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل للأطفال حول مواجهة التنمر، حيث أوفد المجلس باحثين إلى مدرسة "سكيلز سعاد كفافي"، وذلك في إطار برنامج عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان الهادف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى طلاب المدراس، وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.
 
وأوضح المجلس فى بيانه الصادر اليوم، أنه شارك في التدريب 13 طالبة و11 طالبا، من الصفوف: الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادى.  
 
وشملت أهم محاور التدريب تعريف التلاميذ بمفهوم التنمر وكيفية حماية النفس والغير منه، إلى جانب التوعية بأهمية قيم التعاون والترابط بين الزملاء، والبعد عن التمييز والإقصاء، واعتمد التدريب على الألعاب الترفيهية ومشاهد المحاكاة والمناقشات. 
 
 ويعتزم المجلس استمرار التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال برنامجه في غرس قيم حقوق الإنسان وعدم التمييز لدى الطلاب.
 
ورشة عمل حول التنمر (1)
 

 

ورشة عمل حول التنمر (2)
 

 

 

 

 


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