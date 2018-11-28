القمة السنوية الخامسة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" برعاية رئيس الوزراء 4 ديسمبر

ـ مشاركة ورعاية وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجريدة اليوم السابع

أكد مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رعاية الدورةالخامسة من القمة السنوية للسيارات إيجيبت اوتوموتيف في الرابع من ديسمبر المقبل بعنوان "السيارات الكهربائية ..مستقبل نظيف".

ومن المنتظر أن يفتتح المؤتمر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال القمة الخامسه التي تنعقد وسط طلبات حضور مكثقة من جانب العاملين بالقطاع وشركات أجنبية مهتمة بالإستثمار في المؤتمر بإعتباره واحداً من أهم المؤتمرات المتخصصة في قطاع السيارات فى المنطقة.

وقال محمد أبوالفتوح الرئيس التنفيذي لإيجيبت أوتوموتيف، أنه إلى جانب رئاسة الوزراء ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة قطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس الى جانب مشاركة ممثلين عن وزارتي الكهرباء والبيئة.

أضاف أن الــدورة الخامســة للمؤتمــر تهدف إلــى تســليط الضــوء علــى المتغيــرات التــي يشــهدها قطــاع الســيارات المصــري، وتوضيــح أهــم المحــاور الفاعلــة فــي الصناعــة، والتــي تشــهد زخــم تكنولوجــي يتطلــب المزيــد مــن الجهــود والاســتثمارات لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي مجــال صناعــة الســيارات، بالتزامــن مــع الاهتمــام الكبيــر الــذي تقدمــه الدولــة لتشــجيع وتطويــر الصناعــة.

ويتضمن المؤتمر توضيــح لرؤيــة الحكومــة خــال الخمــس ســنوات المقبلــة، فيمــا يتعلــق باســتراتيجية صناعــة الســيارات، وعــرض الفــرص الاســتثمارية المتاحــة بمحــور قنــاة الســويس والتــي أصبحــت قبلــة المســتثمرين بعــد الجهود الحثيثــة التــي قدمتهــا الحكومــة مؤخــرا لتشــجيع الاســتثمارت المحليــة والأجنبية.

وأكد أبوالفتوح، أن المؤتمر سيبرز أهمية السيارات الكهربائية في المستقبل ودور الدولة في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية وأثرها البيئي في مصر.

وعقدت القمة السنوية للسيارات 4 دورات سابقة برعاية رئاسة الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.