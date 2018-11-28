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القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة: حملة ممنهجة للتشويش على علاقتنا بمصر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:28 م
القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة: حملة ممنهجة للتشويش على علاقتنا بمصر السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز
كتب : أحمد جمعة
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قال القائم بأعمال السفارة الليبية فى القاهرة المكلف، المستشار فوزى تنتوش، إن أطرافا تحاول التشويش على النجاحات والانجازات التى تحققت فى السفارة مؤخرا، مؤكدا وجود حملة ممنهجة للتأثير على العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا.

 

وأكد المستشار فوزى تنتوش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التحركات التى تجرى للتشويش على العلاقات المصرية الليبية لن تنجح، مشيرا لوجود شخصيات وصفها بـ"الخبيثة" تقود تلك الحملة، موضحا أن السفارة الليبية فى القاهرة تعمل بمنتهى الوطنية والحرص على مصالح البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، مؤكدا وجود أطراف تشعر بالحقد من استمرار السفارة الليبية فى القاهرة بأداء عملها بنفس الأداء والكفاءة والمهنية.

 

كان وزير الخارجية الليبى فى حكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، قد نفى مطالبة وزارة الخارجية المصرية، نظيرتها الليبية إبعاد السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز.

 

وأكد وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من العاصمة طرابلس، أنه لا صحة لما تتناقله وسائل إعلام محلية وليبية حول مطالبة وزارة الخارجية المصرية لنظيرتها الليبية باستبعاد السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز.

 

فيما قال مصدر ليبى مطلع لـ"اليوم السابع" إن السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز، يقضى إجازة فى إسبانيا، مؤكدا أن بعض الأطراف الإعلامية تسعى للتشويش على العلاقات بين مصر وليبيا بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة.

 

يذكر أن السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز، قد شغل منصب وزير الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان عام 2013 ويعتبر من كبار الدبلوماسيين المخضرمين فى ليبيا، وهو من مدينة طرابلس واختاره رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، لاعتماد أوراق ترشيحه كسفير ليبيا فى القاهرة فبراير الماضى.


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