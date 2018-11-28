الصور.. شاهد أول ظهور لزى القضاة الجديد على منصة العدالة بقضية "حرق مطعم شهير"

ظهرت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل، اليوم الأربعاء، أثناء محاكمة المتهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم بالجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، بالزى الرسمى للقضاة الجديد الذى وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.

والزى الجديد عبارة عن روب أسود اللون، وبطانة صفراء اللون فى نهايتها، بالإضافة لوشاح القضاة التقليدى.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وافقت منذ شهرين على اعتماد الزى الرسمى للقضاة، والذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ظهرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بالزى الجديد.

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

اعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.