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الصحة: 410 جنيهات ينفقها البالغ على التدخين شهريا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:36 ص
الصحة: 410 جنيهات ينفقها البالغ على التدخين شهريا مدخن - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة مايسة حمزة مدير عام  إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة، أن 8.7% من المصريين يدخنون الشيشة و1.2% يدخنون السجائر الإلكترونية، مشيرة الى أن التدخين سببا رئيسا فى الإصابة بالأمراض غير المعدية.
 
وقالت الدكتورة مايسة حمزة مدير عام إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة، خلال إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، اليوم 22.8% من المصريين يدخنون التبغ فيما يتعاطى 43.6% من الرجال و0.5% من النساء، وتابعت أن أكثر من نصف السكان يتعرضون للتدخين السلبى و48.9 % من المصريين يتعرضون للتدخين السلبى فى المنازل بينما 36.5% فى أماكن العمل.
 
وأضافت أن البالغين ينفقون أكثر من 410 جنيهات بنسبة 49.2%من دخل الفرد السنوى على التبغ بينما ينفق الطلاب 109.8 جنيه شهريا على تعاطى التبغ، مشيرة إلى أن التدخين يسبب السرطان وأمراض القلب والشرايين وتابعت يتوفر عيادات للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين وخط ساحن برقم 16805ويتلقى الخط من 600 إلى 800 مكالمة شهريا.

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