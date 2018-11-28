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"الصحافة والطباعة والإعلام" للجان النقابية: يجب المنافسة على انتخابات المحليات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:32 م
"الصحافة والطباعة والإعلام" للجان النقابية: يجب المنافسة على انتخابات المحليات جانب من الجلسة الافتتاحية
كتب محمود راغب
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أكدت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة مجدى البدوى، على أهمية الدور الذى يلعبه الإعلام فى توعية وتثقيف المواطنين فى المرحلة الهامة التى يمر بها الوطن، لاسيما فيما تعانيه المنطقة بأثرها من تحديات تتطلب مواطن مدرك للمخاطر الحالية المتمثلة فى الإرهاب وآثاره على الحياة السياسية و الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية و السياحية،  مشددة على أهمية التنافس على انتخابات المحليات و النواب المقبلة.
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التثقيفية التى تنظمها النقابة العامة بمشاركة نحو 200 عضوا بها ممثلين عن هيئات المكتب بجميع محافظات مصر، المنعقدة اليوم، بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر،  فى اطار الخطة التثقيفية للعاملين بالنقابة.
 
وقال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة، إن النقابة ليست منفصلة عن اللجنة النقابية بل أن قوتها مستمدة من تلك اللجان،  قائلا :"إذا أردنا نقابة عامة قوية لابد من توافق الرؤى، مضيفا: "النقابة العامة تساند الدولة و قد يكون لنا تحفظات مع بعض المسئولين،  خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير التي يتم الحديث عنها بالقطاعات المختلفة ولانجد خطة».
 
وأكد البدوى، على أهمية أن تساند الدولة المنظمات النقابية، خاصة وأن قوة العمل فى مصر 30 مليون، وتاريخيا العمال و الطلبة لهم دور في الدعم الوطني،  ولاسيما في توعية وتثقيف المواطنين فى المرحلة الهامة التى يمر بها الوطن، خاصة فيما تعانيه المنطقة بأثرها من تحديات تتطلب مواطن مدرك المخاطر الحالية المتمثلة في الارهاب واثاره على الحياة السياسية و الامنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية و السياحية.
 
وأشار إلى أهمية صدور قانوني العمل قوى ومتوازن وقانون التامينات يهدف إلى الستر الاجتماعى، مضيفا 
"قانون التنظيمات النقابية الذي شارك به من المفترض أنهم  مشرعين ممثلين عن العمال، للاسف شايلين الطين بسببه" ، مؤكدا على أهمية المنافسة على انتخابات المحليات و البرلمان المقبلة،  ويتم دعم من نجد فيهم القدرة على أن يكونوا ممثلين حقيقيين، حتى اذا وصل الدعم أن يكون من جيوبنا الخاصة،  حسب قوله.
 
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