السلطات الروسية: جميع بلاغات تفخيخ المجمعات التجارية فى موسكو كاذبة

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أعلن متحدث باسم مديرية أمن العاصمة الروسية موسكو أن جميع البلاغات التي تلقتها أجهزة الأمن اليوم الأربعاء وتفيد بوجود عبوات ناسفة في 15 مجمعًا تجاريًا بموسكو اتضح أنها بلاغات كاذبة، فيما أكد مصدر أمني أن المكالمات صادرة من رقم هاتف مسجل في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث قوله "تم تفتيش جميع المراكز التجارية ولم يعثر على أي شيء، اتضح أن جميع المكالمات كانت خدعة".

وكانت بلاغات قد وردت صباح اليوم لأجهزة الأمن الروسية تفيد بتفخيخ 15 مركزا تجاريا في موسكو ومحطة قطارات "كيسفسكايا" في موسكو وتم على إثرها إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من تلك المواقع بعد ورود اتصالات هاتفية متتالية بوجود قنابل فيها.

كما نقلت "تاس" تصريحا عن مصدر أمني روسي كشف فيه عن أن جميع هذه البلاغات اتضح أنها صادرة من رقم هاتف مسجل في أوكرانيا.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن هذا الاعتداء كان بدافع سلوك غير قانوني، وتعمل أجهزة الأمن على تحديد هوية مرتكبيه.

وكانت روسيا قد شهدت موجة وصفت بـ "الإرهاب الهاتفي" في خريف عام 2017، حيث قام مجهولون باتصالات هاتفية للجهات الأمنية تفيد بتفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة ومحطات مزدحمة وأبنية سكنية تعج بالسكان، واتضح لاحقا أن جميع تلك البلاغات كاذبة.