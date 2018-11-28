السجن 5 سنوات لعامل بسوهاج لإحرازه سلاح نارى بدون ترخيص

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم عبد الله.ع.ر"عامل بالسجن 5 سنوات غيابيا وغرامة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

وترجع الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم مفادها إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بدون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.