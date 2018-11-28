video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن 5 سنوات لعامل بسوهاج لإحرازه سلاح نارى بدون ترخيص

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:27 م
السجن 5 سنوات لعامل بسوهاج لإحرازه سلاح نارى بدون ترخيص جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم عبد الله.ع.ر"عامل بالسجن 5 سنوات غيابيا وغرامة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

وترجع الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم  مفادها إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بدون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المؤبد لـ4 متهمين بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سلاح بدون ترخيص

جنايات سوهاج




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة